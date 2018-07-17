Джокович: мечтал, чтобы сын увидел мою победу лично, но правила против этого

Серб Новак Джокович рассказал о главной мотивации, которая помогла ему выиграть Уимблдон.



«Я мечтал, чтобы мой сын посмотрел на мою победу на Уимблдоне лично. Это было одной из, если не главной мотивацией, которая помогла мне добыть трофей. Я визуализировал этот момент много раз – Стефан приходит на трибуны и разделяет радость моей победы вместе со мной, мамой и всеми остальными. К сожалению, правила Уимблдона не позволяют находиться детям до пяти лет на трибунах, поэтому Стефан присоединился ко мне уже на вручении. Это непередаваемое чувство», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Сыну Новака Джоковича Стефану три года, и он не мог находиться на трибунах во время финальной игры Уимблдона, в которой серб в трёх партиях обыграл южноафриканца Кевина Андерсона – 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

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