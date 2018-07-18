Стосур: здорово, что Шнидер вновь выступает. Играть с ней всегда было тяжело

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, посеянная на турнире в Гштааде (Швейцария) под пятым номером, прокомментировала свою победу в первом круге над представительницей Италии Франческой Скьявоне со счётом 6:3, 6:2 и поделилась ожиданиями от матча со швейцаркой Патти Шнидер.

«Мы с Франческой играли очень много раз, но в последний раз встречались уже давно. Сложно было почувствовать игру сразу. Но после того как я сделала первый брейк, смогла захватить инициативу и удержать её.

Мне нравится применять верхнее вращение. На такой высоте над уровнем моря это помогает. Отскок при подаче здесь также получается выше, что идёт мне на пользу. Но всё равно играть в таких условиях нелегко. Очень сложно реагировать на отскок мяча.

Я не видела, как играет Патти после возвращения. Здорово, что она вновь выступает. Играть с ней всегда было тяжело. Она левша, применяющая вращение. Мне нужно будет продемонстрировать отличный теннис", — цитирует Стосур официальный сайт тура.

34-летняя Стосур вышла во второй круг в Гштааде, где сыграет с 39-летней Шнидер