Бердых снялся с US Open и впервые в карьере пропустит два ТБШ подряд

Чех Томаш Бердых стал единственным теннисистом из топ-100 рейтинга АТР, не попавшим в заявочный лист Открытого чемпионата США. Ранее экс четвёртая ракетка мира пропустил Уимблдон, в результате чего не защитил очки за выход в полуфинал и опустился на 57-ю строчку рейтинга.



Не сыграв на Уимблдоне, Бердых прервал серию из 52 последовательных выступлений на турнирах «Большого шлема». Теперь же Томаш впервые в карьере не сыграет на двух мэйджорах кряду.



Травма спины, после которой он продолжает восстанавливаться, не позволит 32-летнему теннисисту выступить и на хардовых турнирах, предшествующих Открытому чемпионату США.

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