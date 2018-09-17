Чакветадзе: я в шоке от людей, злорадствующих по поводу новости о Шараповой

Бывшая пятая ракетка мира в одиночном разряде Анна Чакветадзе раскритиковала людей, которые начали радоваться по поводу того, что россиянка Мария Шарапова решила досрочно завершить нынешний сезон.

«Я просто в шоке от людей, которые злорадствуют по поводу новости о том, что Маша досрочно завершила сезон. Можно подумать, наш теннис на подъёме и результаты лучше не придумаешь. За кого болеть-то будете?!» — написала Чакветадзе в своём «твиттере».

Ранее корреспондент The New York Times Бен Ротенберг заявил, что Шарапова не примет участия в турнирах в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и набраться сил. Сообщается, что пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вернётся на корт в начале 2019 года на турнире в Шэньчжэне.

Селиваненко: Шарапова хочет взять паузу на Кубок Кремля, чтобы решить проблемы