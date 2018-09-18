Досрочно завершившая сезон Шарапова опубликовала видео своей тренировки

Российская теннисистка Мария Шарапова, подтвердившая своё решение досрочно завершить нынешний сезон из-за травмы, в «Твиттере» опубликовала видео своей тренировки. Бывшая первая ракетка мира снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и «ВТБ Кубок Кремля».

В подписи к видео Мария отметила, что это субботняя тренировка, которая поможет ей настроиться на всю неделю.

На US Open 2018 Мария Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила представительнице Испании Карле Суарес-Наварро. Тогда россиянка впервые проиграла на Открытом чемпионате США в вечерней сессии, прервав серию из 23 побед.

Пятикратная победительница соревнований «Большого шлема» намерена начать сезон 2019 года на турнире в Шэньчжэне (Китай).

Шарапова: мне нужно больше времени на восстановление от травмы