Директор турнира в Пекине прокомментировал травму Надаля

Директор China Open Beijing Томас Росс прокомментировал травму первой ракетки мира Рафаэля Надаля, из-за которой он не сможет выступить в столице Китая и защитить чемпионский титул.



«Как и все поклонники Рафы по всему миру, мы прочувствовали его боль. Боль от того, что он не смог завершить полуфинальный матч на US Open, и от того, что пропустил 1/2 финала Кубка Дэвиса.



Именно поэтому к новости о пропуске нашего турнира мы относимся с пониманием и уважением, пусть это и разочаровывает. Мы ценим каждую жертву Рафаэля, на которую он идёт ради продолжения выступлений на невероятном уровне. Желаем ему скорейшего выздоровления», – цитирует Росса Tennis World USA.



Испанский теннисист пропустит турниры в Пекине и Шанхае и не сможет защитить 1100 рейтинговых очков. В случае успешного выступления уже по итогам этих двух соревнований первой место в рейтинге может себе вернуть серб Новак Джокович.

Джокович может стать первой ракеткой мира по итогам турниров в Пекине и Шанхае