Клижан обыграл Шаповалова и вышел в 1/2 финала St. Petersburg Open

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел в 1/2 финала турнира в Санкт-Петербурге. 65-я ракетка мира добыл волевую победу над канадцем Денисом Шаповаловым (7) – 3:6, 7:5, 6:3. Во второй партии седьмой номер посева подавал на матч, однако после счёта 5:3 проиграл семь геймов кряду.



Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Клижан выполнил 3 подачи навылет, реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. Его соперник отметился 7 эйсами, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4.



Соперником Клижана по полуфиналу станет станет победитель пары Дамир Джумхур (Босния, 6) – Стэн Вавринка (Швейцария).



Действующим победителем St. Petersburg Open является Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.

Клижан: благодарен зрителям, что остались на мой матч после игры Южного