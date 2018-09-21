Клижан: это моя победа, я выиграл этот матч, а не Шаповалов проиграл

Словацкий теннисист Мартин Клижан поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

«Это моя победа, я выиграл этот матч, а не соперник проиграл. Был очень трудный поединок, он вёл 1-0 по сетам и 5:3 во втором. Но тут произошло пару розыгрышей, в которых я хорошо сыграл. После этого я смог найти способ, как делать брейки на его подаче. У меня возросла уверенность в своих силах и уже в третьем сете, как мне кажется, я играл лучше.

Что касается моего падения, то я пока ещё не знаю о степени серьёзности травмы. Сейчас я чувствую боль в колене и бедре. Надо пообщаться с физио.



В конце второго сета я начал «читать» его подачу, и это было ключевым моментом. Я чётко понял, куда и как он подаёт. После этого моя уверенность возросла.



Чего не хватило моему сопернику? Спросите его тренера", — передаёт слова Клижана корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперником Клижана по полуфиналу станет победитель матча Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина, 6) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC).

«Я здесь один, поэтому сам пойду немного посмотреть этот поединок. Что касается Вавринки — это великий игрок, все его знают. Последний раз я ему уступил в пяти сетах на прошлогоднем Australian Open. Это был очень упорный матч. Что касается Джумхура, то он действующий чемпион турнира и тоже превосходный игрок. В любом случае это будет интересный матч и надеюсь, что мне удастся показать хороший теннис», — сказал Клижан.

Клижан обыграл Шаповалова и вышел в 1/2 финала St. Petersburg Open