Путинцева — о поражении от Ван Цян: это были иные условия и другой игрок

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала свою неудачу в финале турнира в Гуанчжоу, где она уступила китаянке Ван Цян со счётом 1:6, 2:6.

«Я сыграла четыре хороших матча, но сегодня выглядела не так, как в предыдущих поединках. Это были иные условия и другой игрок. Я просто счастлива, что провела несколько хороших встреч и шла от победы к победе", — цитирует Путинцеву официальный сайт WTA.

Ван Цян одержала вторую победу на турнирах категории WTA – в июле она стала чемпионкой турнира в Наньчане. С учётом соревнований категории ITF у китаянки теперь 9 побед на турнирах.

Ранее Ван Цян и Путинцева встречались на корте один раз – в 2018 году в третьем круге «Ролан Гаррос», где победа досталась спортсменке из Казахстана. Теперь в противостоянии теннисисток счёт стал 1-1.