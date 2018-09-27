Соболенко победила Цибулкову и вышла в полуфинал турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



Арина 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в финал соревнований в Ухане 20-летняя уроженка Минска, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с австралийкой Эшли Барти, посеянной под 16-м номером.



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Турсунов: Соболенко может стать человеком, который изменит игру, как Серена

Турсунов: конечно, я бы хотел, чтобы успех не вскружил Соболенко голову

Соболенко: Турсунов невероятен. Я не могла представить, что он настолько хорош