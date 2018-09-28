Павлюченкова и Севастова снялись с турнира в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова снялись с турнира в Ухане (Китай) в парном разряде. Сегодня, 28 сентября, они должны были сыграть в полуфинале с чешками Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой, посеянными под вторым номером.



В финале Главачкова и Стрыцова сыграют с бельгийкой Элисе Мертенс и представительницей Нидерландов Деми Схурс, получившими шестой номер посева. В полуфинале Мертенс и Схурс обыграли японку Шуко Аояму и Лидию Морозову из Беларуси со счётом 4:6, 6:2, [10:3].

Накануне Павлюченкова и Севастова в четвертьфинале обыграли китаянок Дуань Инъин и Ван Яфань, получивших «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 4:6, [10:5].

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября.

Павлюченкова и Севастова вышли в полуфинал турнира в Ухане в парном разряде

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