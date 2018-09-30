Севастова обыграла Корне и завоевала путёвку во второй круг турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на старте Открытого чемпионата Китая в двух партиях взяла верх над француженкой Ализе Корне — 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. За это время обе спортсменки не выполнили ни одного эйса. Севастова допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов, а Корне трижды ошиблась на своей подаче, сделав 2 брейка.

За выход в третий круг Севастова поборется с американкой Мэдисон Кис.

Ранее Корне в своём «твиттере» пожаловалась, что ей третий раз за неделю пришлось сдавать допинг-пробы.

Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.