Севастова обыграла Корне и завоевала путёвку во второй круг турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на старте Открытого чемпионата Китая в двух партиях взяла верх над француженкой Ализе Корне — 6:4, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. За это время обе спортсменки не выполнили ни одного эйса. Севастова допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов, а Корне трижды ошиблась на своей подаче, сделав 2 брейка.
За выход в третий круг Севастова поборется с американкой Мэдисон Кис.
Ранее Корне в своём «твиттере» пожаловалась, что ей третий раз за неделю пришлось сдавать допинг-пробы.
Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.