Кербер в двух сетах победила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Пекине

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, вышла в 1/8 финала, в двух партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Бывшая первая ракетка мира ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Кербер поспорит с победительницей поединка Тимя Бабош (Венгрия) — Чжан Шуай (Китай).
Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.