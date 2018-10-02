Павлюченкова и Севастова одолели Маттек-Сэндс и Се Шувэй на турнире в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова вышли во второй круг турнира в Пекине (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они одолели американку Бетани Маттек-Сэндс и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 3:6, [12:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Павлюченкова и Севастова совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Павлюченкова и Севастова поспорят с бельгийкой Элисе Мертенс и голландкой Деми Схурс, посеянными под четвёртым номером.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября.

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