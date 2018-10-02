Макарова и Градецка пробились в 1/4 финала турнира в Пекине, отыграв матчбол

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Пекине (Китай) в парном разряде под седьмым номером, пробились в четвертьфинал, обыграв украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник со счётом 3:6, 6:4, [11:9]. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.



Екатерина и Люция трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка. Россиянка и чешка отыграли один матчбол.



За выход в полуфинал соревнований в Пекине Макарова и Градецка поспорят с лидерами посева — француженкой Кристиной Младенович и венгеркой Тимей Бабош.



Ранее Макарова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.



Турнир завершится 7 октября.

Макарова и Градецка пробились во второй круг турнира в Пекине в парном разряде