Кербер: во втором сете я была больше сосредоточена на игре

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

«Думаю, в первом сете мы обе демонстрировали хороший теннис. На корте была тень, так что игра в стартовой партии проходила в непростых условиях.

Во втором сете я старалась развить своё преимущество и мне удалось сыграть даже лучше, чем в первой партии. Я была больше сосредоточена на игре», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Кербер поспорит с победительницей поединка Тимя Бабош (Венгрия) — Чжан Шуай (Китай).

Кербер в двух сетах победила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Пекине