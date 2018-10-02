Кербер: во втором сете я была больше сосредоточена на игре

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
«Думаю, в первом сете мы обе демонстрировали хороший теннис. На корте была тень, так что игра в стартовой партии проходила в непростых условиях.
Во втором сете я старалась развить своё преимущество и мне удалось сыграть даже лучше, чем в первой партии. Я была больше сосредоточена на игре», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Кербер поспорит с победительницей поединка Тимя Бабош (Венгрия) — Чжан Шуай (Китай).
Кербер в двух сетах победила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Пекине
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