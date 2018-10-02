Фоньини обыграл Албота и вышел на Рублёва на турнире в Пекине

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (4) пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя Молдовы Раду Албота – 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 49 минут.



Победитель матча 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.



За выход в четвертьфинал Фоньини поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее добыл свою первую победу за последние семь матчей.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.