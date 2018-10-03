Гоффен досрочно завершил сезон

Бельгийский теннисист Давид Гоффен принял решение досрочно завершить выступления в текущем сезоне.

«Как вы знаете, я принял решение отказаться от выступлений на турнирах в Токио и Шанхае из-за болей в правом локте. Она появилась несколько недель назад и причиняла мне массу дискомфорта. В результате медицинского осмотра я узнал, что причина боли – отек кости.



На восстановление мне понадобится не менее месяца, поэтому, с сожалением вынужден сообщить, что теннис в 2018 году для меня завершён. Я очень расстроен тем, что не смогу выступить на всех турнирах. Прошу прощения у фанатов и организаторов соревнований», – заявил Гоффен в своём «твиттере».

Свой последний матч Гоффен провёл во втором круге соревнований в Шэньчжэне. В двух партиях он уступил британцу Энди Маррею.

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