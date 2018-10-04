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Кербер уступила Чжан Шуай на турнире в Пекине, проиграв третий сет 0:6

Кербер уступила Чжан Шуай на турнире в Пекине, проиграв третий сет 0:6
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 1:6, 6:2, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Бывшая первая ракетка мира ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету китаянки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Чжан Шуай поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой (8).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

04 октября 2018 года, четверг. 09:10 МСК
Пекин (ж). 3-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
3
Германия
1:6
6:2
0:6
Чжан Шуай
Чжан Шуай
45
Китай
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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