Кербер уступила Чжан Шуай на турнире в Пекине, проиграв третий сет 0:6

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 1:6, 6:2, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.



Бывшая первая ракетка мира ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету китаянки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Пекине Чжан Шуай поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой (8).



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Кербер: во втором сете я была больше сосредоточена на игре