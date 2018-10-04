Сегодня, 4 октября, состоится матч третьего круга турнира в Пекине (Китай), в котором сыграют представительница Беларуси Арина Соболенко и француженка Каролин Гарсия, посеянная под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 15:00 мск. Соперницы встречались в этом году на турнире в Цинциннати. Победу в том матче одержала Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 7:5.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Гарсия в Пекине.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Пекине поспорит либо с чешкой Каролиной Плишковой (7), либо с китаянкой Ван Цян (WC).



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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