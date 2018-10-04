Чжан Шуай: я до конца жизни буду гордиться победой над Кербер

Китаянка Чжан Шуай прокомментировала свою победу над немкой Анжеликой Кербер в третьем круге турнира в Пекине (Китай) со счётом 6:1, 2:6, 6:0.

«Я горжусь тем, что получила возможность сыграть на центральном корте турнира в Пекине. До конца жизни буду гордиться победой над бывшей первой ракеткой мира, чемпионкой турниров „Большого шлема“. Я всегда рада встречам с топ-теннисистками. Сегодня я играла спокойнее, чем в предыдущих матчах, и смогла одержать победу.

В начале второго сета у меня были шансы. В первом гейме я плохо сыграла в паре розыгрышей, а в четвёртом у меня был брейк-пойнт. Когда я уступала 0:3, изменить ход партии было непросто. Я допустила несколько двойных ошибок. Я не должна была совершать такие неточности в матче с бывшей первой ракеткой мира. Когда допускаешь ряд ошибок, то можешь проиграть сет и даже матч. Я рада, что в третьей партии смогла сыграть в свой теннис.

Честно говоря, не могу сказать, что матч состоял из взлётов и падений. Счёт во всех партиях получился крупным, но во многих геймах была борьба с долгими розыгрышами", — цитирует Чжан Шуай официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Чжан Шуай поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой.

«Сегодня я играла с чемпионкой Уимблдона, а завтра буду сражаться с победительницей US Open. Моя цель — сыграть как можно лучше. Думаю, у Наоми прекрасная подача. Она играет агрессивно. Надеюсь, я смогу чему-то научиться в этом матче. Мы обе верим друг в друга и уважаем. Когда играешь со своей подругой, то приходится непросто, так как победительница может быть лишь одна», — сказала Чжан Шуай.

Кербер уступила Чжан Шуай на турнире в Пекине, проиграв третий сет 0:6