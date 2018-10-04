Кербер: у Чжан Шуай на всё был ответ, особенно в третьем сете

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, прокомментировала своё поражение в 1/8 финала от представительницы Китая Чжан Шуай со счётом 1:6, 6:2, 0:6.

«Это был непростой матч для меня. В начале встречи я чувствовала себя не лучшим образом, но постепенно стала играть всё лучше. Соперница прекрасно провела третий сет. Она использовала свои шансы и в целом сыграла очень уверенно. Я старалась делать всё, что в моих силах, но у неё на всё был ответ, особенно в третьем сете», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Чжан Шуай поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой (8). Турнир завершится 7 октября.

Кербер уступила Чжан Шуай на турнире в Пекине, проиграв третий сет 0:6