Дель Потро: у Хачанова есть всё для дальнейшего улучшения своей игры

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над первой ракеткой России Кареном Хачановым – 6:4, 7:6 (7:4). Данный успех вывел четвёртую ракетку мира в четвертьфинал турнира в Пекине и позволил квалифицироваться на Итоговый теннисный турнир ATP.



«Думаю, мы провели отличный матч. Тай-брейк второй партии был хорош – мы провели несколько отличных розыгрышей. Карен – тяжёлый соперник, у него есть всё для того, чтобы продолжать улучшать свой уровень игры. Хачанов обладает большим потенциалом для серьёзного роста в рейтинге ATP. Рад, что провёл отличный матч», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.

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Следующим соперником дель Потро станет сербский теннисист Филип Краинович. Соревнования завершатся 7 октября.