Возняцки победила Синякову и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.



Вторая ракетка мира трижды подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Оденсе поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Ван Цян (Китай, WC).



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Возняцки стала пятой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA