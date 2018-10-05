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Возняцки победила Синякову и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Возняцки победила Синякову и вышла в полуфинал турнира в Пекине
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Вторая ракетка мира трижды подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Оденсе поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Ван Цян (Китай, WC).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

05 октября 2018 года, пятница. 12:10 МСК
Пекин (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Катержина Синякова
Катержина Синякова
40
Чехия
2:6
2:6
 
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
2
Дания
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