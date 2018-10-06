Бертенс впервые попадёт в топ-10 мирового рейтинга

Представительница Нидерландов Кики Бертенс по итогам Открытого чемпионата Китая по теннису не опустится ниже первой десятки мирового рейтинга.

Чемпионка Цинциннати на турнире в Пекине дошла до третьего круга, где уступила чешке Катержине Синяковой — 4:6, 3:6. Несмотря на поражение, Бертенс завоевала место в топ-10. Это произошло после того, как Каролин Гарсия не смогла защитить титул в Китае (француженка выпадет из первой десятки), а Арина Соболенко не вышла в полуфинал (белоруска теперь не поднимется выше 11-го места), информирует WTA Insider.



За 12 лет 26-летняя Бертенс станет первой теннисисткой из Нидерландов, кому удалось попасть в первую десятку. В ноябре 1996 года в топ-10 мирового рейтинга оказалась Бренда Шульц-Маккарти.