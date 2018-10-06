Нисикори: для победы над Медведевым мне нужно будет сыграть в свой лучший теннис

Японец Кей Нисикори прокомментировал предстоящий финальный матч турнира категории ATP 500 в Токио. Его соперником станет российский теннисист Даниил Медведев.



«Даниил играет в классный теннис на протяжении последних нескольких месяцев. Он опасный игрок, с отличным бэкхендом и хорошей подачей. Для победы над ним мне нужно будет сыграть в свой лучший теннис», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.



Теннисисты встречались только один раз: в апреле на грунтовом турнире в Монте-Карло сильнее оказался японец – 7:5, 6:2.

В случае победы над Нисикори, Медведев выиграет третий трофей в сезоне и переместится на 22-ю строчку в рейтинге ATP. Это сделает его первой ракеткой России, коей сейчас является Карен Хачанов.

Медведев – первый за 16 лет квалифаер в финале турнира в Токио