Медведев — о победе в Токио: это мой самый крупный титул, поэтому я счастлив

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над японцем Кеем Нисикори в финале турнира в Токио со счётом 6:2, 6:4.

«Я очень рад сейчас. В Токио я продемонстрировал прекрасный теннис. Я рад, что вся работа, проделанная на тренировках, физические упражнения, принесли результат на этом турнире. Это мой самый крупный титул, поэтому я просто счастлив.

Я доволен проделанной работой, потому что теннис — это именно моя работа. Я здорово выполняю её в этом году. Сезон ещё не закончился, так что я постараюсь подняться ещё выше. В межсезонье я буду пытаться ещё больше прибавить, чтобы с каждым днём становиться сильнее. Если так и будет, то мне даже не придётся оглядываться назад. Но никогда не знаешь, что случится завтра, поэтому я сосредоточен на том, что происходит сейчас.

Даже не знаю, почему я так здорово сыграл на своей подаче. Я понимал, что в финале это станет ключевым моментом. Кей великолепно играет на приёме. В этом году я проиграл ему, потому что он возвращал все мячи на приёме, и я не знал, что нужно делать. В финале я подавал изумительно. К тому же первые удары после ответа соперника также были отличными. Это помогло мне выиграть матч", — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Ранее в этом году Медведев уже выиграл два турнира ATP — в Сиднее и Уинстон-Сейлеме.

Медведев поднялся на 22-ю строчку в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России