Нисикори: в матче с Медведевым я сыграл не лучшим образом

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение в финале турнира в Токио (Япония) от россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 4:6.

«Это были два прекрасных месяца. Думаю, после Открытого чемпионата США я демонстрирую отличный теннис. Может быть, в этом финале я сыграл не лучшим образом, но рад, что дошёл до этой стадии турнира на своей родине. В Шанхае мне нужно постараться вновь сыграть здорово», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.

28-летний уроженец Симанэ за свою карьеру выиграл 11 турниров ATP в одиночном разряде. Медведев в нынешнем сезоне завоевал свой третий титул и поднялся на 22-ю строчку рейтинга ATP, став первой ракеткой России. Ранее он взял титулы в Сиднее и Уинстон-Сейлеме.

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