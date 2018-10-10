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Мартич вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Мартич вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Петра Мартич, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под шестым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Китая Лю Фанчжу, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Мартич 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Мартич поспорит с победительницей поединка Каролин Гарсия (Франция, 2) — Чжан Юйсюань (Китай, Q).

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

10 октября 2018 года, среда. 07:45 МСК
Тяньцзинь. 2-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
Петра Мартич
Хорватия
1:6
6:0
6:1
Лю Фанчжу
Лю Фанчжу
Китай
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