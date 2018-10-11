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Соперницей Гавриловой в четвертьфинале турнира в Гонконге будет Чжан Шуай

Соперницей Гавриловой в четвертьфинале турнира в Гонконге будет Чжан Шуай
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на турнире в Гонконге под девятым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Нидерландов Лесли Керкхове, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Чжан Шуай 4 раза подала навылет и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований китаянка поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой, получившей седьмой номер посева.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

11 октября 2018 года, четверг. 11:40 МСК
Гонконг. 2-й круг
Лесли Керкхове
Лесли Керкхове
Нидерланды
 
 
 
Чжан Шуай
Чжан Шуай
Китай
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