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Дель Потро снялся по ходу матча с Чоричем в 1/8 финала турнира в Шанхае

Дель Потро снялся по ходу матча с Чоричем в 1/8 финала турнира в Шанхае
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. Он снялся по ходу матча с представителем Хорватии Борной Чоричем, получившим 13-й номер посева, после первого сета, который уроженец Тандиля проиграл со счётом 5:7. Причиной стала травма правого колена. Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае 21-летний уроженец Загреба, занимающий 19-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с австралийцем Мэттью Эбденом, который в двух партиях обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

11 октября 2018 года, четверг. 15:25 МСК
Шанхай. 3-й круг
Матч окончен
Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро
4
Аргентина
Rt
5:7
 
 
Борна Чорич
Борна Чорич
19
Хорватия
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