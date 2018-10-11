Дель Потро снялся по ходу матча с Чоричем в 1/8 финала турнира в Шанхае

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. Он снялся по ходу матча с представителем Хорватии Борной Чоричем, получившим 13-й номер посева, после первого сета, который уроженец Тандиля проиграл со счётом 5:7. Причиной стала травма правого колена. Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае 21-летний уроженец Загреба, занимающий 19-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с австралийцем Мэттью Эбденом, который в двух партиях обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:3.



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

Дель Потро стартовал на турнире в Шанхае с победы над Гаске