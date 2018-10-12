Кар. Плишкова стала первой полуфиналисткой турнира в Тяньцзине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под первым номером, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 5:7, 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.



Каролина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 9 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в финал соревнований Плишкова поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 4) — Тимя Бачински (Швейцария).



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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