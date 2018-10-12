А. Зверев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, пробившийся в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября, сообщает официальный сайт тура.

Ранее это право завоевали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Зверев попал на Итоговый чемпионат второй год подряд. В 2018 году он выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и Вашингтоне.

Сегодня, 12 октября, Александр в четвертьфинале турнира в Шанхае обыграл британца Кайла Эдмунда со счётом 6:4, 6:4. За выход в финал Зверев поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Новак Джокович (Сербия, 2).

А. Зверев победил Эдмунда и стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Шанхае