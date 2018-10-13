Федерер: Чорич не оставил мне шансов на своей подаче

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от хорвата Борны Чорича со счётом 4:6, 4:6 в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай).

«Я доволен своим самочувствием на этой неделе. Всё учту, когда буду готовиться к турнирам в Базеле, Лондоне и, возможно, в Париже.



У меня шла подача, однако я могу действовать лучше. Здесь корты позволяют делать сильные удары. Я чувствовал ритм игры, в то время как в финале в Цинциннати я не понимал, хорошо я бью по мячу или нет.



Сегодня Чорич не оставил мне шансов на своей подаче. Чтобы держать равный счёт, мне нужно было лучше подавать. Однако я считаю, что делал это неплохо. Может быть, на этой неделе было много тенниса, но я доволен тем, как играл. Неделя выдалась хорошей. Я доволен своим возвращением после US Open», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

Поражение Федерера и победа Джоковича — в обзоре полуфинальных матчей в Шанхае