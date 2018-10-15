С. Уильямс: нелегко быть темнокожей теннисисткой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своих переживаниях и о сложностях, с которыми столкнулась в карьере.

«Я всегда переживаю о том, что, может быть, являюсь недостаточно хорошей мамой. Мы все испытываем различные эмоции, о которых не так комфортно говорить. Но, думаю, мы должны это делать.

Нелегко быть темнокожей теннисисткой и заниматься спортом, в котором темнокожие игроки встречаются не так часто. У нас не было никакого руководства к действию. Да, Винус начала выступать за год до меня и открыла многие двери и границы. Она помогла мне", — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Серена также прокомментировала своё решение спеть песню топлес для кампании в поддержку борьбы с раком груди.

«Я согласилась, но сказала, что я не певица. Но в любом случае реклама вышла отличной. Просто удивительно, насколько важно опознавать болезнь на ранней стадии. Это может изменить вашу жизнь», — сказала Серена.

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