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Касаткина: я люблю играть в России

Касаткина: я люблю играть в России
Теннис / Кубок Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что всегда очень рада выступать на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге она одержала победу над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

«Я люблю играть в России, люблю болельщиков, атмосферу и просто людей. К тому же после матчей можно отправиться домой. Такая возможность у нас появляется не всегда. Здорово, что теперь в России сразу три турнира», — приводит слова Касаткиной официальный сайт тура.

Дарья также рассказала об ожиданиях от матча второго круга, в котором она встретится либо с представительницей Франции Ализе Корне, либо со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.

«Я знаю, что Наталья также очень любит этот турнир. Ей нравится играть в зале. Ализе тоже является сложной соперницей. Она уже много лет сражается в туре и обладает большим опытом. Я не знаю, чего ожидать. Просто посмотрю эту игру, а затем проанализирую», — сказала Касаткина.

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