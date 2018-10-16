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Звонарёва: понимаю, что нужно прибавить, если я хочу выиграть и следующий матч

Звонарёва: понимаю, что нужно прибавить, если я хочу выиграть и следующий матч
Теннис / Кубок Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва прокомментировала победу в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» над своей соотечественницей Ириной Хромачёвой со счётом 6:3, 6:3.

«Матч однозначно был очень непростым. Она опытная теннисистка. Мы ранее не встречались, но я знала, что она очень опасная. Старалась держать концентрацию с первого мяча до последнего. Рада, что у меня это получилось, хотя понимаю, что мне нужно прибавить, если я хочу выиграть и следующий матч», — цитирует Звонарёву официальный сайт турнира.

За выход в четвертьфинал соревнований Вера поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, посеянной под вторым номером.

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