Павлюченкова: сегодня я не в лучшем состоянии, отравилась

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. Во втором круге она в двух сетах обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу со счётом 7:5, 6:0.

«Мне было тяжело. Сегодня я не в лучшем состоянии, отравилась. Не очень хорошо себя чувствую. Рада, что в итоге смогла победить.

Я стараюсь играть матч за матчем, особо не смотрела, с кем буду играть дальше. Может быть, с Касаткиной, но я не уверена.

В предыдущих сезонах я хорошо выступала в Москве. Мне очень нравится играть дома. Хочется ещё раз выиграть титул и выступить хорошо», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в полуфинал соревнований Анастасия поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция) — Дарья Касаткина (Россия, 6).

Павлюченкова победила Грамматикопулу на Кубке Кремля, выиграв второй сет 6:0