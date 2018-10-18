Гаспарян и Никулеску снялись с турнира в Люксембурге в парном разряде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Румынии Моника Никулеску снялись с турнира в Люксембурге в парном разряде. На старте соревнований они должны были сыграть с румынкой Ралукой Сербан и болгаркой Изабеллой Шиниковой (WC).

За выход в полуфинал Сербан и Шиникова поспорят с украинкой Людмилой Киченок и словенкой Катариной Среботник, посеянными под первым номером.

Накануне Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге в одиночном разряде, в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:4, 6:0. За выход в полуфинал соревнований она поспорит с украинкой Даяной Ястремской.

Турнир в Люксембурге с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября.

Гаспарян обыграла Якупович в Люксембурге, не отдав ни гейма во втором сете