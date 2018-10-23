Бертенс: в начале второго сета я надеялась выиграть лишь несколько геймов

Голландка Кики Бертенс прокомментировала победу над немкой Анжеликой Кербер на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

«Я очень рада победе в этом матче. Я медленно входила в игру и просто счастлива, что смогла изменить ход встречи. Я немного поговорила с тренером, когда дела шли не лучшим образом. Мы решили, что мне нужно активнее атаковать, играть агрессивнее. Это сработало.

Если честно, в начале второго сета я надеялась выиграть лишь несколько геймов. Я играла плохо, была напряжена и думала о том, что игра не идёт. Мы с тренером подумали о том, что выбранная тактика не работает. Он сказал: «Просто постарайся спасти этот матч, играй агрессивнее, атакуй. Посмотрим, что из этого получится». Я действительно заиграла лучше.

Я хорошо начала третий сет, сделав брейк. Затем Кербер взяла гейм на моей подаче. У меня были геймболы, но я их не реализовала, допустив ошибки. В каждом гейме была упорная борьба, но на приёме я старалась играть агрессивно. В концовке я пыталась рисковать на подаче. Иногда это получалось, иногда нет. Надеюсь, в следующем матче я буду играть так, как хочу, и сразу почувствую себя хорошо на корте. Не хочется вновь ощущать напряжение и думать о том, как нужно выполнять удары. Я хочу просто играть в свой теннис", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

24 октября Кики сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Тренер Бертенс: в прошлом году я предлагал Кики завершить карьеру