Бертенс: я так часто поднимала кулак в победном жесте, что начались судороги

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

«Поначалу, когда я играла плохо, я подумала: а мне точно здесь место? Перед игрой я планировала действовать агрессивно, но не слишком торопиться, просто проводить розыгрыши и следить за ситуацией. Но я стала допускать слишком много ошибок, план не работал. В третьем сете всё наконец стало получаться. Моя агрессивная игра принесла результат.

Я горжусь тем, что смогла выйти из зоны комфорта и перевернула ход встречи. Я сделала всё для победы. С таким же настроем выйду и на следующий матч. Я так часто поднимала кулак в победном жесте, что у меня уже начались судороги. Я была так рада победе. По ходу матча я была очень напряжена. Может быть, на организме это сказывается не лучшим образом.

Впереди у меня день отдыха, это здорово. Нужно будет начинать подготовку к следующей встрече", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

24 октября Кики Бертенс сразится с американкой Слоан Стивенс.

Бертенс: в начале второго сета я надеялась выиграть лишь несколько геймов