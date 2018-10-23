Отец Возняцки назвал три самые важные вещи в женском теннисе

Пётр Возняцки, отец и тренер датской теннисистки Каролины Возняцки, рассказал об изменениях в команде дочери и о самых важных вещах в женском теннисе.

«Мне кажется, это хорошо, что мы поменяли Каролине команду. Это помогло добавить новые импульсы в эту тяжёлую работу. Также важно было поменять спарринг-партнёра. Если ты много часов играешь с одним и тем же человеком, то уже понимаешь, куда будет направлен удар. Твой уровень будет снижаться.

Сейчас с нами работает бывший профессиональный теннисист Михал Пшищенжны. Может быть, в следующем году он вновь будет в команде Каролины, а может, мы опять сменим спарринг-партнёра.

Каролина в прошлом году выиграла Итоговый чемпионат, но она по-прежнему ощущает напряжение. Да, она выиграла турнир в Сингапуре, а затем Australian Open. Родители довольны, отец счастлив. Но уже на следующий день мы возвращаемся к тренировкам. Для Каролины неприемлемо, если отец позволит себе пару лишних бокалов пива. Это вопрос дисциплины. В женском теннисе есть три главные вещи: дисциплина, дисциплина и дисциплина", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

Сегодня, 23 октября, Каролина на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Клейстерс: когда Возняцки выиграла AO, я перестала готовить и заплакала