Возняцки в трёх сетах победила Квитову на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре

Датская теннисистка Каролина Возняцки в трёх партиях обыграла представительницу Чехии Петру Квитову в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 7:5, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

Для действующей чемпионки это первая победа на нынешнем турнире, Петра потерпела второе поражение.

Каролина трижды подала навылет и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Квитова на Итоговом чемпионате WTA.

В третьем туре Возняцки сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а Квитова — со своей соотечественницей Каролиной Плишковой.

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