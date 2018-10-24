Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Осака в Сингапуре

Сегодня, 24 октября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют немка Анжелика Кербер и представительница Японии Наоми Осака. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Осака на Итоговом чемпионате WTA.

В первом туре Кербер уступила голландке Кики Бертенс со счётом 6:1, 3:6, 4:6, а Осака проиграла американке Слоан Стивенс — 5:7, 6:4, 1:6



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Осака: жалеть мне не о чем, Стивенс заслужила победу