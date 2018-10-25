Стивенс: так приятно играть с сильнейшими. Каждый матч — как финал

Американка Слоан Стивенс прокомментировала победу над голландкой Кики Бертенс в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Думаю, мы похожи в том, что стараемся играть разнообразно и делать разные вещи на корте. Именно поэтому у нас было так много замечательных долгих розыгрышей, в которых мы выполняли удары разных видов. Но именно из-за того, что мы играли в похожем стиле, борьба получилась упорной. Это был тяжёлый поединок. Не так часто встречаешься с соперницей, которая играет в похожем стиле. Поэтому важно бороться и искать путь к победе.

На обычных турнирах ты каждый день с соперницами из топ-10 не встречаешься. Конечно, это возможно, но очень редко. Нужно смотреть на посев, если речь не о полуфинале или финале. Это здорово. Такое не повторится ещё целый год. Так приятно играть с сильнейшими. Каждый матч — как финал. Это очень интересно", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

26 октября Стивенс сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

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