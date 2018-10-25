Осака: я хочу быть в своей лучшей форме, но сейчас этого нет

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от поражения в матче с немкой Анжеликой Кербер на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

«Я перфекционист. Я многого жду от себя. А когда и другие многого от меня ждут, то ожидания удваиваются. Я начинаю много думать и говорить сама с собой на корте. Когда я жажду победить, то становлюсь очень эмоциональной и уже не могу всё контролировать. Обычно я выигрываю, когда держу всё под контролем. В этом мне нужно стать сильнее.

У меня возникают трудности с расчётом времени в игре — при ударах и на подаче. Это странное чувство — играть с топ-теннисистками и не знать, что сделаешь дальше. Я хочу быть в своей лучшей форме, но сейчас этого нет. Это расстраивает.

В детстве ты мечтаешь играть с сильнейшими. Этот турнир дарит такую возможность. Мне нравится выступать здесь. Это нелегко, поэтому иногда проявляется мой темперамент. Но я точно счастлива находиться здесь, так что постараюсь получить удовольствие от следующей игры", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

26 октября Осака сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Кинг: я знала, что Осака обыграет Серену в финале US Open