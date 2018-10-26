Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Бертенс в Сингапуре

Сегодня, 26 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют японка Наоми Осака и голландка Кики Бертенс. Начало поединка запланировано на 11:00 мск. Соперницы встречались в 2016 году на турнире в Акапулько. Победу в том матче одержала Наоми со счётом 6:4, 6:2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Бертенс на Итоговом чемпионате WTA.



Осака на нынешнем Итоговом чемпионате WTA потерпела два поражения подряд. На счету Бертенс победа и поражение.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Осака: я хочу быть в своей лучшей форме, но сейчас этого нет