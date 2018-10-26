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Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Бертенс в Сингапуре

Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Бертенс в Сингапуре
Теннис / WTA

Сегодня, 26 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют японка Наоми Осака и голландка Кики Бертенс. Начало поединка запланировано на 11:00 мск. Соперницы встречались в 2016 году на турнире в Акапулько. Победу в том матче одержала Наоми со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Бертенс на Итоговом чемпионате WTA.

Осака на нынешнем Итоговом чемпионате WTA потерпела два поражения подряд. На счету Бертенс победа и поражение.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

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