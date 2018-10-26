Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Стивенс в Сингапуре

Сегодня, 26 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют немка Анжелика Кербер и американка Слоан Стивенс. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. По личным встречам впереди Стивенс — 4-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Стивенс на Итоговом чемпионате WTA.



Стивенс на нынешнем Итоговом чемпионате WTA одержала две победы подряд. На счету Кербер победа и поражение.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Стивенс: так приятно играть с сильнейшими. Каждый матч — как финал