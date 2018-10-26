Бертенс: одерживать такие победы всегда не очень приятно

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Её соперница по матчу третьего тура группового этапа японка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги, проиграв первый сет со счётом 3:6.

«Когда Наоми вызвала врача на корт, она просто целый гейм не двигалась. Но до этого я не замечала, что у неё травма. Я видела раньше, что у неё были проблемы с подколенным сухожилием. Она играла с тейпом. Но в начале матча всё было нормально.

Одерживать такие победы всегда не очень приятно, но ничего не поделаешь. Теперь я буду отдыхать и восстанавливаться к полуфиналу.

Победы над игроками из топ-10 доказывают, что я могу обыгрывать любых соперниц. Это приятное ощущение. Раньше я думала: «О, это великолепные теннисистки, мне никогда не победить их». Сейчас я по-прежнему считаю их великолепными, но уже побеждаю их. Надеюсь, буду делать это и дальше. Это помогает мне чувствовать уверенность в своих силах», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

В полуфинале Кики сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с чешкой Каролиной Плишковой.

«Обе соперницы являются непростыми. В этом году я чаще играла с Каролиной, чем со Свитолиной. Мне в любом случае будет непросто. Здесь они играют здорово. Мне нужно будет вновь показать игру высокого уровня и отдать все силы на корте», — сказала Бертенс.

Осака снялась по ходу матча с Бертенс в Сингапуре, Кики вышла в полуфинал