Синякова: ключ к выходу в финал Итогового турнира? Моя подача

Чешская теннисистка Кетержина Синякова прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA в парном разряде. Вместе с соотечественницей, Барборой Крейчиковой, она обыграла другую чешскую пару Барбора Стрыцова/Андреа Главачкова.



«Это невероятно! Чехия – такая маленькая страна, но как много в ней хороших теннисистов. Счастлива, что могу представлять свою страну на таком уровне. Очень тяжело играть против соотечественниц, но в то же время потрясающе.



Ключ к победе? Моя подача. В первом матче она работала не так хорошо, но сегодня всё было значительно лучше и стабильнее. Я очень довольна результатом. Нам удалось отлично сыграть, и, надеюсь, уже завтра мы продолжим в таком же стиле», – цитирует Синякову официальный сайт WTA.



За главный трофей Итогового чемпионата WTA чешские теннисистки поспорят с победительницами матча Эшли Барти (Австралия)/Коко Вандевей (США) – Тимя Бабош (Венгрия, 2)/Кристина Младенович (Франция, 2).

Крейчикова и Синякова – первые финалистки Итогового турнира WTA в парном разряде